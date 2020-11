Brescia-Venezia 2-2, le pagelle: Papetti salva le Rondinelle, Forte ancora in gol

Brescia - Venezia 2-2

Marcatori: 13' Bisoli (B), 33', 55' Forte (V), 96' Papetti (B)

BRESCIA

Joronen 6,5 - Può fare davvero poco sui due gol subiti, quando il pallone arriva dalle sue parti è sempre attento. Prova a sgolarsi con la difesa, ma oggi i due centrali non rendono al meglio. Nel finale tiene in vita i suoi con un paio di interventi decisivi per il pareggio finale.

Sabelli 5 - Johnsen affonda con costanza e continuità, il numero 2 soffre come tutta la difesa. Non si propone quasi mai, si vede davvero poco in fase offensiva.

Papetti 6,5 - Troppe disattenzioni. Può e deve fare sicuramente meglio, un attaccante esperto come Forte lo manda fuori giri sin dai primi minuti del match. Si fa perdonare nel finale col gol decisivo.

Mangraviti 6 - Inizia con un paio di buone chiusure, ma si perde in marcatura Forte durante l'azione del primo gol. Anche il numero 32 si fa perdonare parzialmente con un'ottima chiusura sulla conclusione di Johnsen.

Mateju 5 - Diverse imprecisioni, soprattutto in fase di costruzione. Non riesce in nessun modo a creare pericoli, sbaglia in diverse occasioni come i compagni di reparto.

Labojko 5 - Parte decentrato sulla destra, poi si mette in cabina di regia per poter gestire le operazioni. Unico problema, non riesce quasi mai ad entrare nel vivo del gioco. (Dal 70' Van de Looi 5,5 - Troppi palloni sbagliati, deve entrare in campo con maggiore convinzione).

Bisoli 7 - Difficile collocarlo in un ruolo attuale del centrocampo, la rete segnata parla chiaro. Tiro di prima intenzione, conclusione imparabile: centrocampista sì, ma anche un bel senso del gol. (Dal 71' Bjarnason 6 - Ha un buon impatto sulla sfida, suona la carica in un momento davvero complesso).

Dessena 6,5 - Tanto movimento e la solita prestazione di sacrificio. Inizia la partita con un lancio di prima intenzione per Ayé, da applausi l'apertura per Bisoli che porta al gran gol del compagno di reparto.

Spalek 5 - Partita da dimenticare. Lascia spazio a Vacca, per poco il Venezia non trova il gol. Tocchi poco precisi e tanta leggerezza, deve assolutamente cambiare registro. (Dal 56' Jagiello 5,5 - Non riesce a trovare gli spunti giusti, spesso si perde tra le maglie dei venti).

Ayé 5,5 - Viene servito poco e male, ma lui fa pochissimo per farsi trovare smarcato. Si muove molto, ma nella maggior parte dei casi gira a vuoto. (Dal 64' Torregrossa 5,5 - Il ritmo partita manca e si vede. Rimandato ai prossimi match, deve ritrovare la condizione il più velocemente possibile).

Donnarumma 6,5 - Generosità. Si muove e si toglie dalle marcature, fa quello che può. Gli manca soltanto la rete, ma è tornato in campo col piglio giusto.

VENEZIA

Lezzerini 6 - Sulla rete di Bisoli può solamente guardare, anche perché era davvero difficile fare meglio. Per il resto della sfida non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente.

Mazzocchi 6 - Appena trova spazio si propone sempre, soprattutto nel primo tempo diventa una spina nel fianco della difesa lombarda. Nella ripresa diminuisce i giri del motore, ma tiene fino al 90'.

Modolo 6,5 - Per poco non trova il gol di testa, da applausi anche l'assist di Vacca. Nella ripresa fa la giocata della partita: tiro di Donnarumma, salvataggio sulla linea con Lezzerini battuto.

Ceccaroni 6 - Poche sbavature, pensa più alla sostanza che alla forma. Quando il pallone arriva dalle sue parti viene spesso allontanato senza troppi fronzoli.

Felicioli 5,5 - Non spinge come il compagno di reparto, ma limita le giocate offensive di Sabelli. Da rivedere la posizione al momento del gol di Bisoli.

Fiordilino 7 - Partita da applausi, ma l'azione più bella resta in occasione della seconda rete: assist di tacco di prima intenzione a liberare Forte che solo in area non sbaglia.

Vacca 6,5 - Fa capire subito quali sono le sue intenzioni: affondi centrali e tanti palloni gestiti in mediana: ottima azione nel primo tempo, Modolo non trova il gol per questione di centimetri. (Dall'84' Taugourdeau s.v.).

Capello 5,5 - Nel primo tempo non sfonda molto sulla corsia destra, ma aiuta i compagni. Nella ripresa trova maggiore spazio, sfiora anche il gol con un bel colpo di testa. La punizione regalata ai padroni di casa pesa davvero troppo nel giudizio finale.

Aramu 6,5 - Detta bene i tempi, si muove tra gli spazi e si inventa anche l'assist per il primo gol di Forte. Non dà punti di riferimento alla difesa biancoblù, quando serve si abbassa anche ad aiutare i suoi. (Dal 65' Maleh 5,5 - Tocca pochi palloni, non riesce ad avere un buon impatto sul match).

Johnsen 6,5 - Quando affonda sulla corsia mancina è praticamente imprendibile. Si propone sempre, anche quando la fatica aumenta non si tira mai indietro. (Dal 76' Karlsson 5,5 - L'errore appena entrato pesa davvero troppo sul risultato finale: ha la possibilità di segnare il 3-1, lascia la sfida aperta fino al gol del pari bresciano).

Forte 7,5 - Due palloni ricevuti, due gol. La qualità che mette in campo è incredibile: ogni volta che libera il mancino fa male, quando non segna spaventa con tiri a fil di palo.