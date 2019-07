Brescia, vittoria in amichevole: 5-1 contro il Darfo Boario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo test amnichevole e seconda vittoria per il neopromosso Brescia, nel corso del ritiro pre-stagione, in scena in Val Camonica. Le Rondinelle oggi hanno sconfitto per 5-1 la formazione locale del Darfo Boario. Per il team lombardo, allenato da Eugenio Corini, hanno firmato le reti odierne Torregrossa (autore di una doppietta), Viviani, Donnarumma e Sabelli.