Brignoli: "Ad Empoli si sta bene. La società simile a quella dell Benevento"

Ospite di DAZN il portiere dell’Empoli Alberto Brignoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in azzurro: “A Empoli si sta davvero bene, si lavora bene e l’ambiente è sereno. Al Castellani vengono sempre 5mila persone e c’è un bel clima. Ci sono state contestazioni, come dopo il 4-0 subito a Frosinone, ma non potevamo dare torto ai tifosi, le aspettative erano alte e abbiamo toccato il fondo. Come il Benevento, anche la nostra società è strutturata bene per quanto riguarda la vicinanza alla squadra. La parata più difficile e bella di quest’anno è quella fatta nel secondo tempo contro il Crotone su Molina. Da piccolo il mio idolo era Toldo. L’anno scorso ho avuto modo di incontrarlo ed è stato emozionante. In casa mia chi segue il calcio è la mia compagna Camilla, è una calciofila incredibile e una grandissima tifosa della Sampdoria”.