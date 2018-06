Brocchi allontana l'Hellas: “Solo voci, nulla di più”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Radio Crc il tecnico Cristian Brocchi ha parlato del suo futuro che non sarà ancora in Cina, dove era vice allo Jiangsu Suning, ma in Italia anche se probabilmente non all'Hellas Verona: “Ho letto in giro di questa cosa, ma si tratta solo di voci, non c'è nulla con il Verona. Voglio tornare in Italia, è vero, ma non vorrei sbagliare scelta, ho voglia di lavorare bene ed esprimere le mie idee, speriamo che venga fuori qualcosa di buono”.