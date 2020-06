Brocchi scherza con Vieri: "Matri mi ha chiesto di venire a Monza"

Siparietto fra ex compagni di squadra nel corso di una delle consuete dirette instagram di Christian Vieri. Ospiti del bomber erano Cristian Brocchi, attuale tecnico del Monza, e Alessandro Matri, fresco di annuncio di ritiro dopo la poco felice esperienza al Brescia e un mese di allenamenti – prima del lockdown – proprio con i brianzoli. Nel corso della diretta l'allenatore biancorosso ha infatti scherzato con Vieri sul futuro di Matri: “Ti dico la verità. - riporta Tuttoc.com - Cinque minuti fa mi ha chiesto: ‘Ma sei sicuro che non possa venire a Monza?’”. Una battuta più che una possibile trattativa in vista del ritorno in Serie B del club biancorosso.