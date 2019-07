Bruccini: "Cosenza è sempre stata la mia priorità, darò tutto me stesso"

© foto di Giuseppe Scialla

Attraverso il sito ufficiale del club, in casa Cosenza, per un bilancio di questi primi giorni di ritiro, ha parlato il centrocampista Mirko Bruccini, alla sua terza stagione con la maglia dei Lupi:

"Lo scorso anno ho avuto problemi di pubalgia, ora per fortuna sono riuscito a iniziare con la squadra il ritiro pre campionato, e credo stia andando bene. Lo scorso anno, pur avendo iniziato in sordina, sono riuscito a integrarmi nel modulo e a fare anche tre gol, dimostrando che potevo fare quanto di buono avevo messo in campo due anni fa. Ora spero di ripetermi, Cosenza era la mia priorità, volevo stare qui dopo quello che mi ha dato in questi anni, e darò il meglio di me stesso per ripagare la fiducia del club.

Conclude poi: "L'esperienza ci potrà essere di aiuto, così come avere un blocco unito che permette al mister di lavorare al meglio. Ora abbiamo l'impegno di Coppa, lo prendiamo con le pinze perché il calcio è strano ma daremo tutto per fare bene".