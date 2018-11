Brugman rivela il suo sogno: "Voglio la A da capitano del Pescara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Pescara Gaston Brugman ha parlato di passato, presente e futuro: “Il sogno è giocare nuovamente in Serie A con il Pescara e questa volta da capitano. Rispetto allo scorso anno ho fatto meno gol, ma gioco in regia e devo far girare la squadra. Al mercato non penso, non ho mai pensato di andare via nonostante in estate si parlasse del Parma e di altre squadre di Serie A. Sto bene qui e spero davvero di portare questa squadra nella massima serie con la fascia di capitano al braccio. - continua Brugman come riporta Pescarasport24.it - Tifosi? Credo che dopo due annate non belle sia normale che fatichino a venire allo stadio, ma la squadra sta dimostrando di mettercela tutta e l'entusiasmo sta crescendo, dobbiamo continuare così con umiltà e sacrificio, senza pensare di essere fenomeni, anche perché il nostro obiettivo è prima di tutto salvarci con tranquillità. Ascoli? Sarà una partita importante, vogliamo rifarci dopo l'ultima sconfitta, per di più in un match a cui i nostri tifosi tengono tantissimo”.