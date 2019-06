Brugnaro: "Tutti al fianco del Venezia per riconquistare la salvezza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In merito alla decisione del TAR di respingere la richiesta di sospensiva dei play out del Venezia il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro ha preso posizione attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del comune chiedendo rispetto per città, squadra e tifosi. Questo il comunicato:

“Da uomo di sport, prima ancora che come sindaco, sto seguendo da vicino da settimane la questione del Venezia F.C., attraverso una serie di consultazioni informali a diversi livelli, in stretto contatto con il presidente Tacopina e la società. La decisione del TAR di respingere la richiesta di sospensiva per i play out è una doccia fredda. Il presidente della Lega di serie B Balata ha assunto decisioni in autonomia e senza consultarsi con il Consiglio: spero che la giustizia sportiva faccia il suo corso, pur con i suoi tempi. La Lega di B deve dimostrare rispetto verso le città, i tifosi, i giocatori e le società professionistiche. Il tornare sul terreno di gioco 25 giorni dopo la fine del campionato, il cambiare per due volte la classifica finale, l’emissione di sentenze che poi vengono stravolte nei diversi gradi di giudizio, la mancanza assoluta di certezze non aiutano certo il movimento sportivo. Le società professionistiche sono il faro a cui guardano tutti quei ragazzi che fanno sport, che imparano a perdere e a vincere, a rialzarsi dopo una sconfitta e a gioire per una vittoria, per diventare campioni prima di tutto nella loro vita. Ma ora è il tempo di scendere in campo: tutta la città mercoledì sarà a fianco dei giocatori del Calcio Venezia. A testa alta giochiamo il doppio confronto, per riconquistarci quella salvezza che qualcuno ci vuole negare. Duri i banchi fioi. Siamo con voi”.