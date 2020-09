Brunetta al Monza? Galliani conferma: "Possibile, vediamo se riusciamo a fargli posto"

Dal palco di Rimini (qui la diretta testuale dell’evento), Adriano Galliani conferma l’arrivo molto vicino al Monza dell’argentino Juan Brunetta: "È possibile, abbiamo una rosa ampia, se riusciamo a fare qualche cessione potrebbe arrivare. In B c'è una regola per cui non puoi avere più di 18 giocatori nati prima del 1997, più una o due bandiere. E allora devi stare attento. Brunetta è un under, quindi dovrò dire a qualche nato nel '96 che gli conveniva nascere prima".