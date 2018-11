Bucchi: "A Carpi voglio vedere il vero Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Carpi: “Mi aspetto di vedere il vero Benevento, dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte con continuità, esserlo a sprazzi non serve. La sconfitte ci buttano giù moralmente se analizziamo i numeri, subiamo troppe reti e spesso ci siamo fatti male da soli. Per questo bisogna imparare a chiudere le gare appena ne abbiamo la possibilità. Voglio vedere undici leoni che non accettano ciò che di negativo sta accadendo. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - In porta giocherà Montipò, un cambio che volevo fare già dopo Pescara, ma non mi sembrava corretto addossare le colpe al solo Puggioni. È un cambio che comunque non sarà definitivo. Difesori? Preferisco vederli giocare bene, difendere, perché poche squadre hanno la qualità di far partire l'azione da dietro e di Bonucci in giro non ce ne sono molti. Quindi teniamoci stretti i giocatori che abbiamo, nessuno della rosa mi ha deluso, solo vorrei più fame di risultati e voglia di raggiungere gli obiettivi”.