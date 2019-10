Bucchi: "Con lo Spezia voglio un Empoli determinato e cattivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pari di Trapani, torna in campo l'Empoli, impegnato in casa contro lo Spezia. Del match, in conferenza stampa, ne ha parlato mister Cristian Bucchi: "Se non abbiamo vinto a Trapani i demeriti sono nostri, stavamo gestendo bene il match ma non lo abbiamo chiuso prima, dando a un avversario in difficoltà e messo alle corde la possibilità di pareggiare: però è messo tutto alle spalle. Pensiamo allo Spezia, per giocarla bene e vincerla. Voglio un Empoli determinato e cattivo, con qualità: solo col gioco noi possiamo fare grandi cose, e anche se alle volte non abbiamo avuto la furbizia di ottimizzare il tutto, siamo in salute".

Andando alla rosa: "Per Gazzola e Antonelli non si può parlare, sono importanti ma dobbiamo valutare il loro recupero. Avrei voluto spesso inserirli, ma comunque tutto ciò, unito ad altro, fa si che non ci possa permettere qualche cambio, mentre io vorrei aver la possibilità per farli liberi e cambiare il corso del match. A ogni modo oggi, dopo l'ultimo allenamento, deciderò chi potrà giocare, ci sono ulteriori valutazioni da fare, ma ho tutti a disposizione".

Nota conclusiva sull'avversario: "Lo Spezia ha avuto difficoltà giocando comunque sempre ottime gara, è propositiva e arriva da due risultati utili, ma anche noi dobbiamo dare continuità di risultati, e questa si dà solo con continuità di prestazioni: per questo dobbiamo pensare prima di tutto a noi. Poi ripeto, siamo consapevoli di affrontare una buona squadra che nel corso degli anni ha sempre avuto idee chiare portando avanti una determinata programmazione".