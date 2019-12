Buchel: "La Juve Stabia è per me un'occasione di rivincita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della gara contro il Frosinone, è tornata in campo la Juve Stabia, con il recente innesto Marcel Buchel che ha parlato alla stampa: "Sono felice di essere tornato in campo dopo tanti mesi, anche se mi è dispiaciuto per la sconfitta: è vero che fuori casa rendiamo meno che tra le mura amiche, avere il pubblico a favore è di certo positivo, ma sta a noi fare comunque di più. A me in primis, in passato sono successe tante cose, il calcio dà tanto e toglie tanto, ora voglio la rivincita, e ringrazio la società per l'opportunità che mi viene data. La squadra ha qualità, se continuiamo a seguire il mister i risultati arriveranno".

Sulla partita di domenica: "A Frosinone sarà una gara difficile, loro sono forti, ma anche loro venivano da un periodo non positivo. Si sono risollevati, ma si possono battere: dobbiamo azzerare quanto è stato e giocare come sappiamo. Io voglio dare il mio contributo per arrivare a un'altra vittoria dopo quella nel derby contro la Salernitana".

Conclude poi: "Entrare al "Menti" è una bella emozione. Sembra che i tifosi siano dentro al campo, questo clima intorno alla squadra è bellissimo, e come ho detto per noi importante".