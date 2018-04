Buona la prima, Pillon il normalizzatore per salvare Pescara

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Bepi Pillon punta a riportare una situazione di calma in casa Pescara. Ha fatto bene, intanto, all'esordio sulla panchina del delfino sul campo del Palermo, non uno qualsiasi viste le ambizioni rosanero di tornare in Serie A senza passare dai playoff. Buono l'impatto dell'ex tecnico del Chievo sulla panchina abruzzese, ma c'è ancora tanto lavoro da fare perché gli scossoni tecnici in questa stagione sono stati molteplici e hanno lasciato qualche strascico nell'ambiente. Buona la prima dunque per Pillon, il 'normalizzatore' che vuole salvare il Pescara da una situazione di classifica tutt'altro che rosea.