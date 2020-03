Buonaiuto: "Perugia è la mia seconda casa. Per questo in estate non sono andato via"

Intervistato da Calciogrifo.it il centrocampista tuttofare Cristian Buonaiuto ha parlato del suo periodo di isolamento a causa del Coronavirus che gli sta permettendo di godersi la propria famiglia: “Rispetto ad alcuni miei compagni sono privilegiato perché posso stare con la mia famiglia, ma comunque tutti ci teniamo in contatto per cercare di tirare su il morale sopratutto ai più giovani come Capone e Nicolussi che sono soli. Dobbiamo restare a casa per sconfiggere questo virus e provare a tornare al più presto in campo. - continua Buonaiuto parlando della sua avventura al Perugia – In estate ho voluto fortemente restare qui perché si era creato un bellissimo gruppo, ho fatto anche un sacrificio economico, ma sono stato felicissimo perché Perugia è la mia seconda casa. In stagione credo anche di essere cresciuto, ho riconquistato la fiducia e il posto in squadra. Mezzala? Ho già giocato in quel ruolo con Bucchi a Benevento e poi anche qui quando arrivò Breda, non è una novità. Diciamo che sono un tuttocampista, per me l'importante è giocare”.