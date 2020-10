Buone notizie per il Monza: Bettella e Rigoni negativi al tampone

Buone notizie per il Monza: Bettella e Rigoni sono risultati negativi al tampone e sono tornati in gruppo. Bettella ha lavorato a parte visto che è ancora infortunato. Atteso per le prossime ore l'esito dei temponi effettuati ai portieri. La situazione degli altri giocatori postivi non è cambiata.