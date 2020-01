© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole nelle vesti di nuovo giocatore del Trapani per Alessandro Buongiorno. "Mi hanno cercato parecchie squadre - rivela il difensore in prestito dal Torino - ma il Trapani è quella che mi ha dato più fiducia di tutte. E poi conosco mister Castori. Con lui si può lavorare bene. L'obiettivo è la salvezza, non sarà facile ma possiamo farcela. E io sono qui per dare una mano alla squadra. Quanto a me, sono un giocatore forte fisicamente e il colpo di testa è una delle mie caratteristiche principali. Qui ho trovato un gruppo fantastico e molto disponibile ad aiutarmi. Conoscevo già qualcuno per i trascorsi comuni nelle nazionali giovanili e questo ha facilitato il mio inserimento".