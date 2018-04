Calaiò dal possibile divorzio alla tripletta. Per trascinare ancora il Parma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Solo pochi mesi fa le strade di Emanuele Calaiò e del Parma si sarebbero potute separare. A gennaio infatti i rumors di mercato parlavano insistentemente di un addio del centravanti, cercato in particolare dal Palermo, con l'arrivo di un sostituto di grido che potesse guidare l'attacco ducale verso la Serie A. Voci alimentate da qualche problema fisico del classe '82 accusate nel mese di dicembre che avevano fatto preoccupare, visto anche il recupero dell'altra prima punta Fabio Ceravolo, più i tifosi che la dirigenza. Alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto con Calaiò ancora in maglia gialloblù. Da allora sono arrivate sei reti in nove gare, gli stessi messi a segno nella prima parte di stagione con la tripletta nello scontro diretto proprio contro il Palermo, per di più squadra della sua città, a mettere la classica ciliegina sulla torta di una stagione che non è certo conclusa, anzi entra ora nel vivo. Il Parma sa però di poter contare su un attaccante che, a dispetto dell'età, ha ancora fame e voglia e può fare la differenza in questa categoria come fece un anno fa in Lega Pro contribuendo alla promozione degli emiliani.