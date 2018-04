Calaiò trascina i ducali: Parma-Palermo 2-0 al 45°

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Una doppietta di Emanuele Calaiò, nativo proprio di Palermo, decide il primo tempo in favore del Parma con una doppietta. Alla mezzora il centravanti ducale sfrutta al meglio una torre di Lucarelli per battere Pomini partendo sul filo del fuorigioco e scatenando le proteste degli ospiti che rimediano due gialli per proteste. Al 39° è invece Munari a conquistare il calcio di rigore che Calaiò trasforma con freddezza e bravura. Nel finale salvataggio miracoloso di Gagliolo su Nestorovski.