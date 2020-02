vedi letture

Caldirola: "Bello battere i record, così come sentire parlare del Benevento"

Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha analizzato ai microfoni di Ottochannel la vittoria di Chiavari contro l'Entella: "Troviamo le motivazioni attraverso i primati - evidenzia Ottopagine.it -. E’ bello battere i record, così come sentire parlare del Benevento in Italia e in Europa. E’ un motivo d’orgoglio anche per la città. Ci aspettavamo una partita complicata, sapevamo di doverla indirizzare a nostro favore nei primi minuti e ci siamo riusciti".