Cambiaghi si presenta: "E' un onore e un orgoglio vestire la maglia della Reggiana"

Fresco di firma con la Reggina, l'esterno Nicolò Cambiaghi, giunto in granata dall'Atalanta, si è presentato al popolo emiliano attraverso i canali ufficiali del club: "Per me è un onore e un orgoglio essere qui a Reggio Emilia, piazza molto importante con un tifo caldo e sempre vicino alla squadra. Sono sicuro di potermi inserire al meglio nell’ambiente granata. Gioco prevalentemente sulla fascia sinistra rientrando sul mio piede forte, il destro, ma posso ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e attacco. Sono un giocatore brevilineo e veloce. Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare questa avventura".