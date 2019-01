Campagnaro: "Innamorato di Pescara, voto 6 alla mia carriera"

© foto di Federico Gaetano

Hugo Campagnaro, difensore del Pescara, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Dazn, in cui ha parlato del suo passato e del suo rapporto con la città abruzzese.

A Pescara stai così bene anche perché ha gli stessi colori dell'Argentina? "Mi sono innamorato subito di questa città e mi sono trovato benissimo. Ho tanta voglia di giocare, anche se ho 38 anni mi sento bene fisicamente e credo che sia molto merito dell'aria che si respira qui a Pescara".

In passato hai fatto il giornalista. "Sì, quando giocavo nel Deportivo Moron abitavo a casa di una persona che faceva il giornalista e sono stato più di due anni a scrivere per un giornale. Chiamavo gli inviati presenti allo stadio per le partite meno importanti, mi facevo dire da loro i riassunti delle gare e poi li mandavo a chi faceva questo lavoro sul serio".

Che voto dai alla tua carriera? "Ho fatto una carriera normale. Mi sarebbe piaciuto vincere più di quello che in realtà ho vinto. Sono stato vicino a vincere anche un Mondiale. Mi do un 6".