Campagnaro: "Un altro anno come quello con Zeman e avrei smesso"

© foto di Federico Gaetano

Hugo Campagnaro contro Zdenek Zeman. Il ritorno del boemo a Pescara non è stato dei più entusiasmanti, e in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club abruzzese il difensore si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Se avessi fatto un anno come quello precedente probabilmente avrei smesso, c'erano allenamenti troppo duri, quest'anno invece riesco a gestirmi e a stare bene, mentalmente ho ancora tanta voglia".