© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Pordenone Michele Camporese ha voglia di tornare a calcare i campi della Serie A assaggiata solo ai tempi dell’Empoli (stagione 2015-16) e spera di farlo con la maglia neroverde addosso: “Voglio tornare in serie A, per me stesso, per una soddisfazione personale. E farlo col Pordenone mi piacerebbe. Dobbiamo continuare a essere noi stessi, a Cesena e Benevento è stata la nostra forza. Anche in quelle circostanze eravamo partiti senza grandi aspettative, poi le motivazioni, il gruppo, il modo di giocare hanno fatto la differenza. - conclude Camporese al Messaggero Veneto - In neroverde vedo tante analogie, qui si bada al sodo e il merito è anche del mister che ha la mentalità giusta per questa categoria”.