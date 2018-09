Caos B, ad Carpi: "Mai visto una situazione del genere"

© foto di Federico De Luca

Regna il caos in Serie B. Sulla situazione del torneo cadetto si è espresso alla Gazzetta di Modena, l'amministratore delegato del Carpi Stefano Bonacini: "In tanti anni di calcio non ho mai visto una situazione del genere ma la posizione del Carpi è in accordo con tutte le altre squadre. A luglio avevamo deciso all’unanimità di partire con un format a 19 squadre che garantisse maggiore sostenibilità a livello economico. Anche in questo momento ribadisco la nostra posizione".