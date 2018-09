Caos calcio, il governo pensa a decreto per portare B a 24 squadre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un decreto per bloccare i contenziosi e portare la Serie B a 24 squadre. Potrebbe essere questo, secondo quanto riferito da Tuttosport, l'esito del documento con cui cinque club hanno chiesto l'intervento del Governo, in persona del sottosegretario Giorgetti, per dirimere il caos Serie B. L'esecutivo potrebbe infatti intervenire soltanto con un decreto d'urgenza e non certo decidere quali siano i criteri dei ripescaggi: per questo la soluzione potrebbe essere ripescare Catania, Novara, Ternana, Siena e Pro Vercelli, arrivando appunto a 24. Con una considerazione ulteriore, però: considerata la quasi inevitabile riammissione dell'Entella, si arriverebbe a 25 squadre.