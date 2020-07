Caos Livorno. Spinelli libera la squadra, ma la Procura Federale vuole indagare

Un vero e proprio terremoto a Livorno, con la maggioranza della rosa da oggi libera dopo che patron Aldo Spinelli ha optato per la non proroga dei contratti in scadenza, considerando la squadra ormai già retrocessa .

Immediata la reazione di Marco Tardelli, candidato alla presidenza dell'AIC, ma anche della Procura Federale, che dovrà capire se dietro ciò può sussistere una violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva ma anche dei regolamenti NOIF, soprattutto in merito alla regolare prosecuzione del campionato di B, che vedrà gli amaranto in campo con diversi ragazzi della Primavera.