Caos ripescaggi, 4 club si rivolgono al Presidente Mattarella

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Caso ripescaggi: quattro società scrivono a Mattarella". È il titolo del trafiletto, di una certa importanza, che La Gazzetta dello Sport dedica alla questione ancora aperta tra Serie B e C. "Dopo l'esito del Tribunale Federale, che ha respinto come "inammissibili" i ricorsi contro il blocco dei ripescaggi in Serie B, Ternana, Siena, Pro Vercelli e Catania sono pronte a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'istanza è pronta e sarà inviata stamani al Quirinale. Le quattro società chiedono al capo dello Stato di promulgare al più presto il Decreto Sicurezza, con la parte relativa alla riforma della giustizia sportiva per le controversie sulle ammissioni ai campionati", si legge.