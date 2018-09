Caos ripescaggi, Frattini: “Decisione già in settimana”

Cambio di programma sui ripescaggi in Serie B a cui puntano diversi club attualmente iscritti in Serie C (Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Viterbese) le cui gare sono state sospese al momento. La decisione che le riguardava infatti era prevista per l'inizio di ottobre, ma questa mattina Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del CONI, ha infatti annunciato che la decisione potrebbe arrivare già in settimana, ribadendo inoltre la sua posizione a favore del ritorno della serie cadetta a 22 squadre: “Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B a seguito del decreto Tar Lazio. - si legge in due tweet - Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul formato della B e,se si deciderà per 22 squadre,quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per B22”.

Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B a seguito del decreto Tar Lazio — Franco Frattini (@FrancoFrattini) 17 settembre 2018