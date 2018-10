Caos ripescaggi, si attende la mossa di Giorgetti

Con il TFN che ha giudicato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Pro Vercelli, Ternana e Robur Siena confermando di fatto il format della Serie B a 19 (sempre in attesa di capire cosa sarà dell'Entella) tutto sembrerebbe tornato alla normalità, ma così non è. Le cinque società bocciate infatti stanno già preparando nuovi ricorsi per ottenere il ripescaggio in serie cadetta e guardano con grande attenzione al governo e in particolare al sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti che potrebbe decidere di attuare il decreto che riformava la giustizia sportiva, che doveva entrare in vigore dalla prossima stagione, e farlo valere già per le controversie in corso come quelle di cui sopra. In questo caso tutto sarebbe rimesso al Tar del Lazio che “in una settimana si pronuncerebbe unificando tutti i procedimenti” come affermato dallo stesso Giorgetti nei giorni scorsi.