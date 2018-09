Caos Serie B, avv. Pro Vercelli: "Inaccettabile quanto accaduto finora"

© foto di Federico De Luca

Catania, Novara, Pro Vercelli, Ternana e Robur Siena non ci stanno. Ieri i cinque club, esclusi dalla Serie B, hanno inviato un'istanza al Governo per un intervento sul caos che sta interessando il calcio italiano in quest'estate. Via Facebook l'avvocato Cesare Di Cintio, legale delle Bianche Casacche, ha chiarito le motivazioni di questa mossa: "Chiediamo il rispetto delle regole oppure il reintegro di tutte e 5 le società nel campionato cadetto e l’azzeramento dei contenziosi in essere che, incredibilmente, stanno avendo un effetto dilatorio inconcepibile per la giustizia sportiva che, invece, deve essere celere per sua natura.

Quanto accaduto, soprattutto negli ultimi giorni, è assolutamente inaccettabile ma noi non abbiamo alcuna intenzione di arretrare. Siamo convinti di essere nel giusto, vogliamo giocare e vogliamo farlo nel rispetto delle regole. Chiediamo giustizia e siamo sicuri che prima o poi l’avremo".