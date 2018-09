'Ora è il momento del dispiacere, mai successo in carriera'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Sono dispiaciuto, non deluso o adirato. Dimettermi? E' un ragionamento che non riguarda l'oggi: l'oggi è un dispiacere per l'esito del voto, lasciare è un'altra questione". Franco Frattini spiega all'Ansa il proprio stato d'animo e la decisione del Collegio di Garanzia da lui presieduto, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro la Serie B a 19 squadre. "Per la prima volta nella mia carriera di giudice c'è una spaccatura nel collegio, con il presidente che vota contro. Non era mai successo, e me ne dispiaccio, ma sono le regole del giudizio".