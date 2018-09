Caos Serie B, Tuttosport: "FIGC e B contro il CONI. Conflitto più duro"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica grande spazio alla lotta per il ripristino della B a 22 a cominciare dal titolo. "Folle: FIGC e B contro il CONI. Conflitto sempre più duro. Adesso Fabbricini e Balata vogliono stoppare Frattini", si legge sul giornale in edicola. Mentre Franco Frattini - si legge - sta faticosamente cercando di ripristinare il rispetto delle norme giuridiche intorno al calcio, nei palazzi romani tra FIGC e CONI si agitano correnti da 'basso impero' che cercano di mantenere in vita lo status quo della Serie B a 19 cristallizzato nel discutibile blitz estivo. Ieri, per esempio, è andato in scena il tentativo, da parte di Fabbricini e Balata, di stoppare attraverso il Tar la riunione del Collegio di garanzia del CONI fissata a venerdì dallo stesso Frattini.