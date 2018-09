Caos Serie B, il Governo ha le mani legate. Figc e Lega irremovibili

Ci sono cinque club che hanno chiesto di essere riammesse in Serie B e mandato una lettera a Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che però ha le mani legate. Secondo Tuttosport, il Governo non può sostituirsi alle istituzioni che sono in grado di funzionare, ma Giorgetti ha più volte provato a convincere FIGC e Lega B, nelle persone del commissario Fabbricini e del presidente Balata, ma la posizione di questi ultimi due è risultata irremovibile. Ora, però, dovrebbe esserci un decreto per accorciare i tempi dei futuri ripescaggi.