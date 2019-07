Capello: "Padova? Acqua passata. Grazie Venezia per la fiducia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il neo acquisto del Venezia Alessandro Capello ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza: “Sono stato tanti anni in prestito e per questo adesso sono contento che questo club abbia deciso di acquistarmi a titolo definitivo. Dionisi mi ha fatto una buonissima impressione, c’è tanto entusiasmo e voglia di riscattare la scorsa stagione. Mi piace molto Dionisi per come ha lavorato la scorsa stagione. - continua Capello come riporta Trivenetogoal.it - Padova? Ormai è acqua passata, non vedo l’ora di iniziare col Venezia, il resto me lo sono lasciato alle spalle”