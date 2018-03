Caputo-Donnarumma a secco? C'è Rodriguez. E l'Empoli sogna il record

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caputo non segna? Donnaruma si fa male? Che problema c'è, Aurelio Andreazzoli ha la risposta pronta. La carta vincente da giocare, il classico asso nella manica. Lo cala, e vince: nell'Empoli che stende la Salernitana con un perentorio 2-0, e che più in generale "rischia" di ammazzare il campionato di Serie B, il volto di copertina è quello di Alejandro Rodriguez. Proprio a Salerno nella prima parte di stagione, a gennaio transitato all'Empoli col ruolo dichiarato di bomber di riserva. Se serve, però, lo spagnolo c'è: tre gol in quattro partite giocate, di cui però solo una da titolare. Una rete ogni 47 minuti: se la coppa-gol più scintillante del campionato cadetto si inceppa, ecco l'uomo della provvidenza che sbroglia la matassa. Che porta a 18 i risultati utili consecutivi dei toscani, tiene il Palermo terzo a -6 di ritardo, porta l'Empoli a 68 gol fatti. Due in più di quanti ne fece la SPAL l'anno scorso, con dieci partite in meno. Gol, tanti gol: la proiezione dice che i toscani potrebbero chiudere a 90 reti fatte. Era dai tempi del Pescara di Zeman, che non si segnava così tanto. Ma potrebbe essere anche il caso di aggiornare qualche record: quello dei 95 gol fissato dalla stessa SPAL nel 1949-1950. Se si considera solo il periodo con Andreazzoli in panchina, i toscani viaggiano a 2.41 gol di media a partite. Anche qui, facciamoci aiutare dalla matematica: continuando a queste medie stratosferiche, l'Empoli potrebbe chiudere a 92 reti fatte. Cosa sono tre gol in più, quando hai Caputo, Donnarumma e adesso anche Rodriguez.