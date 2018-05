Caputo-Donnarumma tandem da record? Non proprio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo e Alfredo Donnarumma sono di gran lunga la miglior coppia gol di questa Serie B con i loro 47 gol complessivi (27 il primo, 20 il secondo) nonostante manchino ancora 90 minuti alla chiusura del campionato. I più vicini, se così si può dire, al duo empolese sono infatti Samuel Di Carmine e Alberto Cerri del Perugia che assieme hanno messo a segno 36 reti (11 in meno), mentre sono distanziati addirittura di 20 gol le coppie gol di Frosinone (Ciano 14, Daniel Ciofani 13) e della retrocessa Ternana (Montalto 20, Carretta 7). Numeri importanti che fanno di Caputo-Donnarumma una delle migliori coppie gol di sempre, ma non la migliore in assoluto.

A meno di una goleada contro il Perugia infatti i due attaccanti dell'Empoli non possono più raggiungere i 52 gol messi a segno nella stagione 2003-04 da Cristiano Lucarelli e Igor Protti, 29 il primo e 23 il secondo, in un campionato però anomalo con 24 squadre al via e ben sei promozioni dopo gli sviluppi del caso Catania e l'ammissione della Fiorentina (che così saltava a piè pari l'allora C1). Nei campionati a 22 squadre invece il primato apparteneva al Pescara 2011-12 quando Ciro Immobile e Lorenzo Insigne siglarono 46 reti in due sotto la guida di Zdenek Zeman, con il terzo del tridente – Marco Sansovini – che arrivò a quota 16 in campionato.