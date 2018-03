Caputo-Donnarumma, una macchina da gol al servizio di Andreazzoli

Alzi la mano chi si aspettava questo rendimento dell'Empoli dopo l'arrivo in panchina di Aurelio Andreazzoli. Da quando è subentrato a Vivarini sulla panchina dei toscani, il tecnico ex Roma non ha mai perso. Al momento dell'esonero di Vivarini, l'Empoli era al quinto posto: ora i toscani sono al primo posto con 5 punti di vantaggio sul Frosinone secondo in classifica e con una gara da recuperare. Il tutto condito da un calcio spettacolare finalizzato dalla migliore coppia gol della serie B: Caputo-Donnarumma, 39 gol in due. Una macchina da gol straripante, un ingranaggio ben oliato che funziona benissimo. Una squadra che merita senza dubbio la serie A.