Caputo: "Ho sempre dato il massimo per il Bari, non sempre apprezzato"

“Ho sempre dato il massimo per il Bari e per la piazza di Bari, non sempre sono stato apprezzato fino in fondo ma ho il massimo rispetto della società che mi ha permesso di diventare calciatore". Sulle colonne de Il Tirreno, il nuovo attaccante dell'Empoli Francesco Caputo torna anzitutto sul suo rapporto con il Bari, salutato nel 2015 e prossimo avversario in campionato: "Detto questo è chiaro che quella di domenica per me non sarà una sfida come tutte le altre, ho già giocato ed anche segnato contro il Bari e affrontare il mio passato sarà sicuramente uno stimolo in più. Sto bene, non so dirvi a che punto sia la mia condizione di preciso ma ho fiato e tanta voglia di fare bene per questa squadra, di solito non impiego molto ad entrare in forma ma quest’estate per me è stata un po’ particolare con il mercato aperto ho saltato alcuni allenamenti ed alcune amichevoli. A Terni è successa una cosa strana, non mi era mai successo di dovermi bloccare mentre ero lanciato verso la porta avversaria e la cosa particolare è che mi sono venuti i crampi a tutti e due i polpacci, con uno solo fuori uso avrei sicuramente calciato in porta. Siamo una squadra completamente nuova molti giocatori, fra i quali il sottoscritto, sono arrivati tardi. C’è bisogno di tempo e di partite per diventare squadra, per imparare a conoscerci e quindi ad aiutarci in campo, però il potenziale è buono ed anche a Terni abbiamo dimostrato lo spirito giusto per lottare in ogni partita come bisogna fare in questo campionato. Spero che serva il minor tempo possibile ma se lavoriamo tanto e bene sicuramente per domenica avremmo già fatto dei miglioramenti perché il potenziale, ripeto, è ottimo. Mi ha impressionato molto Krunic ma non solo per la partita di sabato anche negli allenamenti è uno che può spaccare la partita in ogni momento e spero tanto che resti con noi".