Caputo: "Voglio la A con l'Empoli. Entella? Quante ne ho sentite"

© foto di Federico Gaetano

C'è Francesco Caputo, nuovo bomber dell'Empoli, ad aprire le pagine de La Gazzetta dello Sport sulla Serie B: "Mi voleva anche il Parma ed altri club, ma ho scelto l'Empoli perché mi ha cercato più di tutti. L'Entella non mi voleva perdere. Le hanno provate tutto, ma conoscevano il mio pensiero da gennaio. Ho massimo rispetto di tutti, sono a posto con la coscienza. Ma da Chiavari ne ho sentite di tutti i colori. Il mio sogno? La Serie A? Se non ti prende nessuno, devi trovare un club che in A ti ci porta. Sarebbe bellissimo farlo con l'Empoli. Siamo un'ottima squadra. Con umiltà e lavoro possiamo toglierci grandi soddisfazioni".