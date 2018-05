Caracciolo attende il Brescia. Ma le alternative non mancano

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

I prossimi saranno probabilmente giorni decisivi per capire il futuro del centravanti Andrea Caracciolo. Nonostante le 13 reti in 37 presenze di campionato infatti l'Airone non sa se potrà ancora vestire la maglia del suo Brescia nella prossima stagione visto che la società non gli ha presentato ancora il rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno e pare abbia idee diverse per ripartire nella prossima stagione. All'esperto attaccante classe '81 le offerte non mancano con il Foggia in prima linea passando per Cremonese ed Entella, sempre che mantenga la categoria. Lo rivela Bresciaoggi che spiega come la società lombarda guardi proprio in casa ligure per sostituire il suo centravanti: l'obiettivo è il classe '91 Andrea La Mantia autore di 12 gol in 40 presenze.