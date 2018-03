Caracciolo-Brescia, undici partite e poi? Il futuro è tutto da scrivere

Ancora undici gare e poi la quarta avventura di Andrea Caracciolo, centravanti classe '81, al Brescia potrebbe concludersi con l'estinguersi del contratto in essere. Un addio che sembra sempre più probabile col passare del tempo visto che da più parti si vocifera che il presidente Massimo Cellino, comunque termini la stagione, non abbia intenzione di prolungare ulteriormente il rapporto con il capitano e storico cannoniere delle Rondinelle. Una storia iniziata diciassette anni fa con due reti in sette gare in Serie A dell'allora ventenne centravanti prima di un passaggio al Perugia, sempre in massima serie, per poi tornare a casa per due stagioni da titolare con 24 gol in 65 presenze ispirato da un certo Roberto Baggio. Poi Palermo e Sampdoria prima della terza avventura (due anni e mezzo in B con una promozione conquistata e un anno in Serie A), un altro anno lontano diviso fra Genoa e Novara e infine il ritorno definitivo in Serie B nel 2012. Il tutto per un totale di 404 presenze condite da 176 reti che ne fanno il miglior marcatore nella storia del club lombardo, uno dei giocatori più presenti nonché il quarto marcatore nella storia della serie cadetta. Una storia lunghissima che ha ancora undici giornate per essere goduta e magari allungata di un altro capitolo.