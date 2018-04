Carpi, 25 convocati per il Brescia: ancora assenze in attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano i problemi di poca abbondanza in attacco per Calabro, allenatore del Carpi. Sono infatti 25 i calciatori convocati per la gara contro il Brescia: con le assenze di Mbakogu e Nzola, lì davanti ci sono ancora solo Malcore e Melchiorri.

Portieri: Serraiocco, Brunelli, Colombi.

Difensori: Capela, Poli, Ligi, Di Chiara, Bittante, Brosco, Pachonik, Calapai.

Centrocampisti: Sabbione, Verna, Concas, Giorico, Garritano, Palumbo, Pasciuti, Saric, Mbaye, Jelenic, Belloni, Saber.

Attaccanti: Malcore, Melchiorri.