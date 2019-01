© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Carpi molto attivo sul mercato. Gli emiliani cercano rinforzi in vista del girone di ritorno. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, i biancorossi non mollano la presa per Mancini della Spal e Matarese del Frosinone e starebbero seguendo Petris del Gozzano oltre ad aspettare l’ok della Juventus per il prestito di Del Fabbro, ora alla Cremonese.