Carpi, accordo col terzino Calapai. Per Popescu sfida a tre

© foto di Federico Gaetano

Inizia ad accendersi il mercato attorno ai giocatori del Modena che stanno per svincolarsi dopo l'esclusione dal campionato del club gialloblù e il prossimo fallimento. Il Carpi infatti ha trovato l'accordo col terzino Luca Calapai, classe '93, che nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo guidato da Antonio Calabro per allenarsi in attesa di sapere se lui e gli ormai ex compagni avranno la possibilità, in deroga, di giocare fin da subito anziché attendere gennaio. Carpi che vorrebbe prelevare anche l'altro esterno mancino Stefan Popescu su cui però la concorrenza è maggiore. Il romeno classe '93 infatti piace molto anche a Cesena e Salernitana con i campani avvantaggiati. Lo riporta La Gazzetta di Modena.