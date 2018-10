Carpi, allenamento in palestra per Piu e Concas

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Penultimo allenamento per il Carpi in vista della trasferta di Ascoli. Nel pomeriggio di giovedì 18 il gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico, esercitazioni sulla velocità col pallone, tattiche e sulla rapidità. Piu e Concas si sono allenati in palestra. Venerdì 19 rifinitura in mattinata (10:30) e partenza per Ascoli nel pomeriggio.