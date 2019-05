Carpi, aria di rivoluzione totale: anche Stefanelli e Castori in bilico

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Potrebbe cambiare completamente volto il Carpi dopo la retrocessione in Serie C. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, infatti, sono a rischio anche le posizioni del dg Stefano Stefanelli e del tecnico Fabrizio Castori. Entrambi sono in scadenza di contratto e la loro posizione potrebbe essere ridiscussa nelle prossime settimane.