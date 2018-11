Carpi, Arrighini: "Castori ci ha dato un'identità. Ma ora conta vincere"

© foto di Federico Gaetano

Il centravanti del Carpi Andrea Arrighini intervistato da Tv Qui ha parlato del suo momento e di quello della squadra: “La punta unica l’ho già fatto a Pontedera, nella squadra che mi ha lanciato con Indiani allenatore. È un gioco che conosco, mister Castori ci sta dando un’identità precisa, ma ora dobbiamo iniziare a vincere le partite. Nella condizione in cui siamo noi, un attaccante deve segnare in quelle occasioni, ma se siamo arrivati davanti alla porta significa che la squadra gira e il lavoro prima o poi paga sempre. A livello personale ho faticato all’inizio perché il lavoro atletico è molto diverso da quello che facevo a Cittadella e la varicella presa in ritiro mi ha pesato. Ma adesso sto bene, la preparazione fatta mi sta permettendo di tenere bene fino alla fine. - continua Arrighini come riporta il sito degli emiliani – Padova? Sarà una partita importante, dobbiamo restare attaccati al gruppo e non lasciarli scappare”.