Carpi, biancorossi al lavoro in vista del Venezia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vigilia di Pasqua sul campo per i biancorossi, che nel pomeriggio di sabato 31 marzo si sono allenati all’antistadio. Gruppo ancora diviso in due, con esercitazioni defaticanti e palestra per chi ha giocato contro la Ternana e partite a campo ridotto per gli altri.

Mbakogu prosegue il proprio percorso di terapie e palestra, mentre Belloni e Sabbione hanno svolto un lavoro specifico sul campo.

Domenica 1 aprile, vigilia di Carpi-Venezia, allenamento di rifinitura nel pomeriggio al Cabassi.