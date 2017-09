Carpi, Bittante: "Squadra ambiziosa. Sono a disposizione del mister"

© foto di Federico De Luca

Luca Bittante, terzino arrivato a Carpi dall'Empoli, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentarsi alla nuova piazza: “Sono molto contento di essere qui, ho trovato un ambiente sereno e tranquillo dove si lavoro molto giorno dopo giorno. La squadra è molto giovane e con tanti debuttanti vogliosi di mettersi in mostra. Il mister mi sta chiedendo di mettere la mia esperienza dei campionati precedenti a disposizione del gruppo, tatticamente io sono a disposizione per qualunque ruolo mi chieda. Calabro vuole sempre grande aggressività sul portatore di palla per non lasciare mai la difesa contro la palla scoperta. Le caratteristiche della squadra sono queste, non dobbiamo mai mollare nemmeno un centimetro. C’era un interesse da tempo del Carpi verso di me, già due anni fa mi cercò ma non se ne fece nulla. Quando ho visto che a Empoli c’era un po’ di indecisione su di me non ci ho pensato un attimo ad accettare l’offerta del Carpi. La Salernitana? E’ il peggior avversario ci potesse capitare in questa fase, hanno giocatori di grande qualità davanti, una difesa forte che si conosce bene e un allenatore bravo. Non dobbiamo essere appagati per i 6 punti raccolti fin qui ma dare il massimo anche sabato per proseguire il nostro cammino”.