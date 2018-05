Carpi, Blanchard al rientro dal prestito. Ma per lui non c'è spazio in Emilia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato nel 2016 dal Frosinone, dove aveva conquistato due promozioni e giocato una buona stagione in Serie A, Leonardo Blanchard doveva essere uno dei grandi colpi di mercato del Carpi appena retrocesso e pronto a risalire subito in massima serie. Dopo appena pochi mesi invece il centrale classe '88 è finito ai margini del progetto tattico degli emiliani finendo prima in prestito al Brescia, nei primi sei mesi del 2017, e Alessandria, in questo 2018. Ora Blanchard si appresta per fare il suo terzo ritorno in biancorosso dove sarà ancora ai margini della squadra con la prospettiva, se non accetterà un nuovo prestito con riduzione dell'ingaggio, di passare altri 12 mesi fuori lista essendo il suo contratto in scadenza nel 2019. Lo riporta Il Resto del Carlino.